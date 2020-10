Près d’un siècle de photos d’hommes amoureux est représenté dans ce livre, entre 1850 et 1950. La collection de plus de 2700 clichés de Hugh Nini & Neal Treadwell a servi pour nourrir ce magnifique recueil de 350 des plus belles images de l’amour entre hommes. Prises à une époque où les relations homosexuelles étaient réprouvées et parfois même jugées comme un délit ou un crime dans certains pays (et le sont toujours dans plus de 70), ces photographies sont un voyage au cœur du sentiment amoureux.

« Au début, nous avons acquis des photos parce qu’elles nous parlaient personnellement. Mais au fur et à mesure que s’enrichissait notre collection, nous avons eu le sentiment d’être impliqués dans une sorte de mission de sauvetage », ont déclaré Hugh Nini & Neal Treadwell, les collectionneurs et auteurs du livre Ils s’aiment.

Un tour du monde de l’amour

La sélection de photos nous offre un voyage aux quatre coins du monde et nous montre des couples venant des États-Unis et de nombreux autres pays comme le Canada, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Bulgarie, la Russie et bien d’autres. Au-delà de cette diversité géographique, ces images montrent aussi une grande diversité sociale : riches, pauvres, Blancs, Noirs, jeunes, plus âgés, cols blancs, ouvriers, paysans…

De l’amour et de d’histoire

Ils s’aiment est un voyage photographique et romantique sur un siècle d’histoires d’amour interdites. Chaque cliché est une pièce à conviction et un testament. Afin de replacer ces histoires individuelles dans leur contexte, une passionnante introduction a été rédigée par l’historien Régis Schlagdenhauffen, maître de conférences (EHESS) et spécialiste de l’histoire de la sexualité, du genre et des homosexualités.

