Italie : la région du Latium propose une loi contre « l'homotransphobie »

Le projet de loi régional contre « l’homotransphobie » et la misogynie, dite loi « Zan », va être examinée par le Parlement d’Italie le 20 octobre. Le texte porte le nom de son porte-parole, Alessandro Zan, un député ouvertement gay du parti démocrate.

Selon Roma Today, la région du Latium, dans laquelle se trouve Rome, a lancé jeudi 8 octobre le processus juridique de la loi sur les « Règles pour promouvoir l’égalité et pour prévenir et combattre les discriminations déterminées par l’orientation identité sexuelle ou de genre », lors de la IXème Commission régionale pour l’égalité des chances.

La Commission a accepté le texte et, conformément à la loi italienne, un processus participatif d’auditions débutera dans 15 jours. Les institutions ainsi que les citoyen.ne.s d’Italie pourront participer pour proposer des amendements au texte.

La loi « Zan » prévoit « des interventions pour la protection, l’accueil et le soutien psychologique des victimes d’actes de la discrimination et la violence, comme la possibilité pour la région de se présenter comme partie civile dans les procès, mais aussi des politiques de travail actives, des campagnes de sensibilisation et la diffusion d’une culture du respect », explique Eleonora Mattia, la présidente de la commission, à Roma Today.

« La région du Latium est à nouveau à l’avant-garde sur la question des droits et, en entrant dans le débat au niveau national, sera parmi les premières régions à adopter une législation régionale sur le sujet », ajoute Eleonora Mattia.

« Il est urgent d’adopter cette loi »

Si elle est adoptée, la loi introduit un bureau de prévention et d’assistance, ainsi qu’un fonds de solidarité pour les victimes de discrimination. Un observatoire régional contre les discriminations en raison de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre sera également créé.

Cette région d’Italie compte également construire des résidences pour accueillir des personnes rejetées par leur famille à cause de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. Un plan d’interventions et d’actions prévu par la loi « Zan » va entraîner une assistance aux victimes et le Latium s’engage à former son personnel aux questions LGBT+, en particulier dans le domaine de la santé.

« L’Union européenne et l’Ilga placent l’Italie à la 23ème place sur 27 pays, car il y a encore de la peur dans ce pays. Seulement 30 % des personnes LGBT se sentent en sécurité dans les lieux publics parce qu’elles craignent la violence », rappelle Alessandro Zan dans un Facebook Live. « La Pologne n’est que 5 points en dessous de l’Italie dans ce classement d’acceptation LGBT. Il est urgent d’adopter cette loi ».