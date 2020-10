L’Italie rend gratuite l’hormonothérapie pour les personnes trans

C’est une décision historique et maintenant officielle. Après que la région Émilie-Romagne a approuvé la fourniture gratuite des médicaments hormonaux pour les personnes trans, l’agence italienne de la pharmacie a publié la nouvelle au Journal Officiel.

Marco Tonti, coordinateur de l’association LGBT+ Arcigay a déclaré : « Il est important de souligner que ce passage de l’AIFA (l’agence italienne de la pharmacie, ndlr), qui valide enfin le terme “ transgenre ” dans la terminologie officielle, permet de surmonter une situation réglementaire qui considère malheureusement encore la chirurgie comme le principal point de référence. La décision du gouvernement régional résout une situation inégale, avec des traitements différents selon les provinces. C’est un acte de civilisation important, un geste de respect et d’inclusion de la région Émilie-Romagne envers chaque personne et représente une valeur fondamentale de citoyenneté. Un signe de cette culture civique et démocratique qui caractérise l’histoire et les valeurs de notre Région. Même et surtout pendant une urgence sanitaire difficile, le monde ne reste pas immobile et les personnes trans ne peuvent et ne doivent pas être laissées pour compte en tant que victimes sacrificielles – comme le voudrait la Ligue avec les déclarations de Rancan – leur refusant l’accès garanti aux médicaments essentiels pour la vie et la survie. La synergie entre les résolutions régionales et nationales confirme aujourd’hui l’Émilie-Romagne comme la région italienne la plus accueillante et la plus attentive aux besoins des personnes trans. »

D’après le média LGBT+ Gay.it, la décision a été prise la semaine dernière. Conformément à la loi n° 648, du 23 décembre 1996, les médicaments à utiliser suite à un diagnostic de dysphorie de genre feront désormais partie de la liste des médicaments entièrement rembourser par le service national de santé italien.

L’association Mit – Movimento Identità Trans a exprimé sa forte satisfaction sur les réseaux sociaux à la suite de cette décision historique :

« Protection et garantie du bien-être et de la santé des trans, l’Italie marque aujourd’hui une grande victoire ! Les choses ne s’arrêtent pas, les instances importantes du monde trans évoluent pas à pas sur la double voie de la lutte et de la négociation institutionnelle et politique. Aujourd’hui, nous pouvons le dire, le revendiquer et le célébrer avec toute la communauté trans et les nombreux partisans qui nous ont soutenus pendant cette période. Pour l’instant profitons de la victoire et demain nous reprendrons la bataille pour mille et mille autres instances ».