Taylor Swift soutient Joe Biden pour « commencer » à guérir l'Amérique

La musicienne aux dizaines de millions d’abonné.e.s sur les réseaux sociaux avait déjà laissé entendre qu’elle souhaitait s’engager en faveur du candidat démocrate pour la présidentielle du 3 novembre. Mais elle n’avait pas encore fait d’annonce formelle.

C’est la première fois qu’elle soutient publiquement un candidat à la présidentielle américaine.

« Je serai fière de voter pour Joe Biden et Kamala Harris », a-t-elle confié au magazine V, qui a publié en ligne un extrait de son prochain numéro hiver 2020.

« Sous leur direction, je suis convaincue que l’Amérique a une chance de commencer le processus de guérison dont elle a tellement besoin. » a poursuivi la chanteuse.

« Le changement dont nous avons le plus besoin, c’est d’élire un président qui reconnaisse que les gens de couleur méritent de se sentir en sécurité et représentés, que les femmes méritent le droit de décider de ce qui arrive à leur corps, et que la communauté LGBT+ mérite d’être reconnue et intégrée. Tout le monde mérite un gouvernement qui prenne les risques sanitaires mondiaux au sérieux et donne la priorité à la vie de son peuple », a-t-elle déclaré.

La chanteuse de 30 ans a plus tard tweeté la photo de la Une du magazine, montrant son visage marqué du verbe « Votez », ainsi qu’une photo d’elle tenant une assiette de cookies décorés des noms « Biden, Harris, 2020 ».

I spoke to @vmagazine about why I’ll be voting for Joe Biden for president. So apt that it’s come out on the night of the VP debate. Gonna be watching and supporting @KamalaHarris by yelling at the tv a lot. And I also have custom cookies 🍪💪😘

📷 @inezandvinoodh pic.twitter.com/DByvIgKocr

— Taylor Swift (@taylorswift13) October 7, 2020