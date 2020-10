Corée du Sud : le chanteur Kwon Do Woon fait son coming out gay

Selon AllKPop, Kwon Do Woon, un chanteur sud-coréen de 30 ans, a publié un communiqué via son agence Trust Entertainment à l’occasion de ses dix ans de carrière.

Il a affirmé qu’il espérait « ouvrir » le monde du show-business coréen afin que davantage de stars LGBT+ puissent vivre ouvertement. « Je voulais jouer un rôle dans la représentation des droits humains des personnes [LGBT+] et ouvrir l’horizon pour faire son coming out dans l’industrie du divertissement », explique Kwon Do Woon. « Je veux également jouer un rôle dans la représentation des voix des personnes [LGBT+] à l’avenir ».

Le chanteur a publié un post sur son compte Instagram pour remercier ses fans après son annonce. « J’ai été surpris de voir les articles affluer dans la matinée. Je vais travailler plus dur. Merci pour votre soutien », écrit-il.

Kwon Do Woon a déclaré aux médias coréens qu’il avait été inspiré de faire son coming out après l’expérience de la personnalité de la télévision et militant LGBT+ Hong Seok Cheon. Après avoir fait son coming out gay en direct en 2000, il a dû faire face à une déferlante de haine homophobe en Corée. Il a immédiatement été renvoyé de son poste à la télévision et a été blacklisté pendant de nombreuses années. Il a été la première – et jusqu’à mardi, la seule – grande star coréenne à faire son coming out gay.

Kwon Do Woon a confié au média coréen Sports Today qu’il avait « rêvé » de faire son coming out depuis deux décennies, après avoir vu Hong Seok Cheon le faire 20 ans plus tôt. « Je veux donner du courage aux personnes [LGBT+] », explique-t-il.

Kwon Do Woon est un chanteur de trot, le style de musique à l’origine de la K-Pop actuelle. Il est devenu célèbre en 2009, lorsqu’il a remporté trois prix au tbs College Trot Song Festival, alors qu’il était étudiant en journalisme. Il a sorti son premier album, It’s My Style, en 2010 et a sorti son dernier single, « Casanova », en juillet dernier.

En mai dernier, un cluster du Covid-19 dans le quartier gay de Séoul, Itaewon, a déclenché une vague de panique LGBTphobe, certains médias locaux publiant les noms et les lieux de travail de certain.e.s des client.e.s des clubs.