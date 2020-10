Sondage : 17% des personnes LGBT+ voteraient Trump en novembre

Le sondage de Glaad a été mené par Pathfinder Opinion Research entre le 21 et le 25 septembre et a interrogé un large panel de personnes LGBT+.

Il révèle que 76 % des électeurs LGBT+ préfère l’ancien vice-président des États-Unis, Joe Biden à Donald Trump qui a obtenu 17 % de réponses favorables. 5 % des électeurs LGBT+ pensent voter pour un autre candidat alors que 2 % restent encore incertains sur leur choix de vote.

Quelques autres chiffres :

88 % des personnes interrogées sont inscrites sur les listes électorales

92 % des électeur.rice.s LGBT+ inscrit.e.s ont déclaré qu’ils voteraient certainement lors de la prochaine élection présidentielle

81 % des électeur.rice.s LGBT+ sont plus motivé.e.s et concerné.e.s pour aller voter en 2020 plutôt que lors des précédentes élections

53 % des répondant.e.s LGBT+ ont déclaré avoir subi une discrimination anti-LGBT+ fondée sur leur orientation sexuelle ou leur identité de genre

« Contrairement aux sondages non scientifiques publiés par une autre entité, ce sondage montre que Biden détient une avance substantielle parmi les électeurs LGBT+ de toutes les orientations sexuelles et identités de genre, y compris ceux qui s’identifient comme homosexuels. » a écrit Pathfinder Research dans son mémo pour le Glaad.

Le sondage montre qu’il y a eu une très forte augmentation des personnes LGBT+ qui se sont inscrites sur les listes électorales afin de faire entendre leur voix lors des prochaines élections présidentielle.

« Nous constatons une augmentation du nombre d’inscriptions des électeurs LGBT+, car notre communauté comprend l’importance des enjeux de cette élection. Nous ne pouvons pas rester en dehors de cette élection, nos vies sont en jeu. »

Depuis le début de la présidence Trump, Glaad a relevé et suivi plus de 175 attaques politiques et rhétoriques contre la communauté LGBT+.