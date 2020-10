À l’origine, le hashtag #ProudBoys a été créé par le groupe The Proud Boys initié en 2016 par Gavin McInnes, le co-fondateur de Vice Magazine. Ce groupe se voulait fraternel et en paix avec toutes les races et les sexualités. Les Proud Boys ont, hélas, vite pris position sur des évènements et mené des actions sectaires, et infiltrés par les suprématistes blancs, pro-nazis et anti-LGBT+.

A l’initiative du célèbre acteur gay de la série Star Trek, George Takei, et pour contrer les déclarations de Donald Trump qui a refusé de condamner ce groupe fasciste et homophobe d’extrême droite, le hashtag #ProudBoys a pris, en fin de semaine dernière, une toute nouvelle signification.

Jeudi dernier, George Takei a, en effet, lancé un appel à la communauté LGBT+ sur les réseaux sociaux.

« Je me demande si les jeunes étudiants et la génération Tik Tok pouvaient venir en aide aux LGBT. Que se passerait-il si des gays prenaient des photos d’eux-mêmes en train de s’embrasser ou de faire des choses très gays, puis se taguaient avec #ProudBoys. Je parie que ça les dérangerait beaucoup. »

I wonder if the BTS and TikTok kids can help LGBTs with this. What if gay guys took pictures of themselves making out with each other or doing very gay things, then tagged themselves with #ProudBoys. I bet it would mess them up real bad. #ReclaimingMyShine — George Takei (@GeorgeTakei) October 1, 2020

L’appel du #ProudBoys a démarré doucement avant d’exploser ces dernières 24 heures. Désormais, le hasthtag #ProudBoys offre une incroyable visibilité LGBT+ grâce à la multitude de photos gays postées sur les réseaux sociaux. Depuis la semaine dernières, l’utilisation du hashtag a augmenté de 50 %.

C’est une belle leçon contre ce groupe fasciste et homophobe d’extrême droite The Proud Boys et une belle petite vengeance pacifiste qui ne fait qu’augmenter la visibilité LGBT+.

Désormais les partisans de ce groupe seront confrontés à un kaléidoscope de drapeaux rainbow, d’icônes gays, de mariage pour tous, d’amour et de baisers gays.

Voici une petite sélection des photos #proudboys :

Brad and I are #ProudBoys, legally married for 12 years now. And we’re proud of all of the gay folks who have stepped up to reclaim our pride in this campaign. Our community and allies answered hate with love, and what could be better than that. pic.twitter.com/GRtSH1ijQ8 — George Takei (@GeorgeTakei) October 4, 2020