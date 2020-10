Royaume-Uni : Plus de 1500 auteur.e.s signent une lettre face à la transphobie de J.K. Rowling

Une lettre ouverte a été rédigée par les auteures britanniques Daisy Johnson et Kiran Millwood Hargrave. Publiée sur le site de la librairie londonienne The Second Shelf mercredi 30 septembre, elle a initialement recueilli plus 200 signatures de personnalités littéraires du Royaume-Uni et d'Irlande. Elle a été republiée jeudi 1er octobre, avec un total de 1521 signatures.

Intitulée « Un message de membres de la communauté d'édition britannique et irlandaise », la lettre apporte son soutien aux personnes trans et non binaires. « Nous soutenons les personnes trans et non binaires et leurs droits », débute le texte.