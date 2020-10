Ottawa redépose un projet de loi pour interdire les thérapies de conversion

Le gouvernement canadien de Justin Trudeau a redéposé jeudi 1er octobre au parlement un projet de loi interdisant les thérapies de conversion, qui visent à changer l’orientation sexuelle des personnes LGBT+.

Ce texte, qui vise à protéger les personnes LGBT+, a déjà été présenté en mars mais n’avait pu être adopté en raison de la pandémie de coronavirus et de la suspension des travaux du Parlement à Ottawa en août.

« La thérapie de conversion est une pratique dévastatrice qui est extrêmement nuisible pour ceux qui la subissent », a déclaré le ministre de la Justice David Lametti en conférence de presse. « Les mineurs en particulier en subissent les effets néfastes et ceux-ci continuent à l’âge adulte », a-t-il poursuivi.

Le texte vise à créer cinq nouvelles infractions au code criminel canadien en interdisant notamment de faire subir une thérapie de conversion à un mineur. En vertu du projet de loi, un adulte ne pourrait pas non plus subir une telle « thérapie » contre son gré et personne ne pourrait en faire la publicité ou en tirer profit.

Le projet de loi précise que les thérapies de conversion causent des préjudices aux victimes mais également à la société. Elles se fondent sur des mythes et stéréotypes qu’elles contribuent à propager au sujet de l’orientation sexuelle et de l’identité de genre, dont le mythe selon lequel l’orientation sexuelle et l’identité de genre peuvent et devraient être modifiées.

La loi proposée au Canada définit la « thérapie de conversion » comme « tout service, pratique ou traitement conçu pour transformer l’orientation sexuelle d’une personne afin de la rendre hétérosexuelle, rétablir l’identité de genre à celle qui correspond au sexe attribué à la naissance, ou réprimer ou réduire l’attraction sexuelle ou les comportements sexuels non hétérosexuels ».

Selon une enquête officielle diffusée en février, 47 000 hommes canadiens appartenant à une minorité sexuelle ont été soumis à une thérapie de conversion.

Avec l’AFP