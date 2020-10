Depuis ce matin, la compagnie Japan Airlines a retiré toute communication genrée de son langage habituel. La compagnie aérienne a fait le choix d’inclure un langage neutre adaptée aux personnes non binaires lors de ses annonces aux passagers. La démarche est d’utiliser des expressions « respectueuses des différents genres » et inclusive envers la communauté LGBT+.

« Nous aspirons à être une entreprise où nous pouvons créer une atmosphère positive et traiter tout le monde… avec respect », a déclaré Mark Morimoto, porte-parole de Japan Airlines.

Désormais toute distinction entre les sexes et les genres est abandonnée par Japan Airlines.

Désormais toute distinction entre les sexes et les genres est abandonnée par Japan Airlines. La compagnie australienne Qantas, Air Canada et EasyJet sont passés, depuis l’an dernier, à une communication non genrée. Quelques progrès similaires ont été observés ailleurs dans l’industrie du voyage et du transport. L’expression « Mesdames et Messieurs » a été abandonnée dans le métro new-yorkais et dans celui de Londres.

Japan Airlines a déjà pris des dispositions contre les discriminations envers la communauté LGBT+ : elle a étendu ses réductions pour les couples mariés de même sexe ainsi qu’à leur famille.

Rappelons que le Japon reste encore à la traîne en ce qui concerne les droits LGBT+. Les unions civiles ne sont jusqu’à présent reconnues qu’à un niveau local et des dispositions anti-discriminations sont en place seulement dans certaines villes du pays. Pour les personnes trans, le changement de genre n’est possible qu’après une stérilisation et une chirurgie de réattribution sexuelle.