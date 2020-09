« Who Are Who We Are » : que vaut la série de Luca Guadagnino ?

L’Italie, l’été, encore. Des tubes des années 80, des ciels bleus des cafés où l’on parle italien et des balades à vélo, ça vous rappelle quelque chose ? Si Who are who we are reprend quelques motifs de Call Me By Your Name et se focalise aussi sur des personnages adolescents, Luca Guadagnino imprime ici une toute autre tonalité.

Gros plan sur un ado blond décoloré, vernis bicolore aux ongles et écouteurs enfoncés dans les oreilles dans un aéroport.