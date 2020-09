J.K. Rowling, suite.

Selon le média LGBT+ Out, l’autrice de Harry Potter, connue pour sa haine publique envers la communauté trans, fait encore des siennes. Elle a promotionner une la boutique en ligne Wild Womym Workship qui vend des vêtements et des accessoires marqués de différents messages. La boutique qui est basée au Royaume-Uni se présente comme celle d’un groupe féministe assez radical et la plupart des messages sont manifestement transphobes.

Cette semaine, J.K. Rowling s’est affichée sur Twitter avec un teeshirt venant de cette boutique avec comme imprimé : « Cette sorcière ne brûle pas ». Elle semble faire référence aux multiples critiques qu’elle a reçu ses derniers temps en rapport avec sa transphobie.

Sometimes a T-shirt just speaks to you…

(From https://t.co/hhOu3fO1rg, in case you know a witch who'd like one 😉) pic.twitter.com/T4E9OCMCMI

— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 22, 2020