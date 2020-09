Emmy Awards 2020 : plusieurs récompenses pour des productions LGBT+

Malgré les circonstances sanitaires actuelles, la 72ème cérémonie des Emmy Awards a quand même eu lieu ce weekend avec un grand nombre d’invité.e.s présent.e.s virtuellement en visio. Cela n’a pas empêché à la soirée d’être haute en couleurs en sacrant la communauté LGBT+ avec un florilège de prix pour des productions inclusives.

Mais il y a eu un petit moment de censure pour l’actrice trans Laverne Cox, connue pour son rôle dans Orange is the New Black. L’actrice est montée sur scène pour annoncer les nominés d’une catégorie… et son micro a été coupé quelques secondes.

« Bonsoir à tous… Je suis la preuve vivante du rêve américain que n’importe qui dans ce pays peut perdre les Emmy quatre ans de suite dans la même catégorie et pourtant se retrouver sur cette scène en remettant un prix… », a commencé Laverne Cox.

Son micro a été coupé quelques secondes avant que le son ne revienne au moment où elle annonce les nominé.e.s. D’après des internautes canadiens, qui ont pu voir la diffusion de la cérémonie sans la censure, Laverne Cox a dit… « remettre un prix à quelqu’un qui n’a probablement pas voté pour moi ».

Mais la vidéo a été publiée depuis et Laverne Cox n’y est pas censurée.



La série Schitt’s Creek remporte pour cette cérémonie un total de sept prix, soit la totalité des prix pour sa catégorie. Jusqu’alors complément ignoré par les Emmy Awards et assez méconnue en France, cette série comique canadienne qui aborde les thématiques LGBT+ a rattrapé haut la main son retard de reconnaissance.

Zendaya, la plus jeune lauréate des Emmy Awards a reçu le prix de la meilleure actrice pour son rôle dans la série Euphoria. Elle joue le rôle de Rue Bennett, une adolescente queer qui se bats avec de nombreuses addictions.

Watchmen, la mini-série inspirée des comics a remporté le prix du meilleur scénario pour son épisode qui traite du coming out d’un super-héros gay.

RuPaul a encore gagné une victoire et bas des records avec une cinquième récompense aux Emmy dans la catégorie télé-réalité. Dans un très beau discours de remerciement, il implore l’Amérique à aller voter et dédie sa victoire à la défunte reine des Drag Race, Chi Chi DeVayne, décédée à l’âge de 34 ans, le 20 août, quelques jours après avoir été hospitalisée pour une pneumonie.

« Je l’ai toujours dit, chaque fois que je bats mes faux cils, je fais une déclaration politique. Eh bien, ce soir, la seule déclaration politique que je veux faire est celle-ci : Amour. […] L’amour pour nos frères et sœurs LGBT+, l’amour pour les reines noires et les reines brunes, et l’amour pour les États-Unis d’Amérique, où un petit garçon gay avec rien de plus qu’une perruque et un rêve peut construire une plate-forme internationale qui célèbre partout, la douce âme sensible. […] Je voudrais dédier cet Emmy à l’une de mes filles, Chi Chi DeVayne. Quelle puisse reposer dans la puissance et la perfection », a déclaré RuPaul.