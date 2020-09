Tennis : Andy Murray veut débaptiser la Margaret Court Arena de Melbourne

Andy Murray, ancien numéro un mondial de tennis, a déclaré au site Pridelife.com qu’il ne pensait pas que « les valeurs (de Margaret Court, ndlr) soient celles que le tennis défend ».

Margaret Court, 77 ans, détient le record absolu de titres en Grand Chelem avec 24 trophées. Devenue pasteure pentecôtiste à Perth (Australie), elle a fait l’objet de vives critiques pour avoir fait l’éloge du système d’apartheid en Afrique du Sud, déclaré que « le tennis est plein de lesbiennes » et que les enfants trans sont « l’oeuvre du diable ».

« Elle a manifestement offensé et bouleversé nombre de personnes depuis des années », a ajouté le quintuple finaliste de l’Open d’Australie, qui a qualifié de « positif » le fait que plusieurs joueur.euse.s se soient exprimé.e.s sur le sujet.

Interrogé sur l’éventualité d’un changement de nom de ce court, Andy Murray s’y est dit favorable : « Je pense que c’est quelque chose que le sport devrait considérer ». « Lorsque vous arrivez à l’Open d’Australie, vous voulez vous concentrer sur votre tennis. Et les opinions exprimées par Mme Court vous y empêchent », a estimé l’Écossais, vainqueur de trois titres du Grand Chelem.

En janvier, pour commémorer les 50 ans de son Grand Chelem en simple, un an après avoir fêté en grande pompe celui de Rod Laver (en 1969), Melbourne avait réservé un accueil glacial à Margaret Court. L’ex-champion de tennis américain John McEnroe avait posté une vidéo sur les réseaux sociaux à l’occasion de la commémoration pour critiquer la joueuse. « Il y a une seule liste qui soit plus longue que celle des victoires de Margaret Court : c’est celle de ses déclarations offensantes et homophobes ».

"Please win two more Grand Slams so we can leave Margaret Court and her offensive views in the past where she belongs"

John McEnroe aka the Comissioner of Tennis is back and he's got a request for @SerenaWilliams 🙏 pic.twitter.com/3TeKa8JS2B

