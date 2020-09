L'actrice Cynthia Nixon s’identifie comme une personne queer

Il y a deux ans, quand un journaliste lui avait demandé si elle s’identifiait comme « queer », elle avait répondu « C’est personnel » et ne souhaitait pas rentrer dans les détails de sa sexualité. Aujourd’hui, après réflexion, elle peut désormais dire qu’elle est « queer » et explique pourquoi.

« Je pourrais me qualifier de lesbienne, gay, bisexuelle. Mais aucun de ses termes ne semble vraiment me correspondre. […] Donc j’ai l’impression que “ queer ” est un terme générique, et cela inclut aussi mon “ moi ” autrefois hétéro. »

D’après le média LGBT+ Attitude, Cynthia Nixon a commencé à sortir avec sa femme, Christine Marinoni en 2004 après s’être séparée de son mari et avoir mis fin à leur relation de 15 ans.

« Tomber amoureuse de ma femme était l’un des grands plaisirs et surprises de ma vie, mais il ne me semblait pas que je devenais une toute nouvelle personne, ou qu’une porte avait été déverrouillée. […] Je suis tombée amoureuses de différentes personnes dans ma vie et c’étaient tous des hommes auparavant. Maintenant, c’est une femme et elle est incroyable », a déclaré l’actrice.

Les sujets LGBT+ ont souvent été abordés dans la vie de l’actrice de 54 ans et de sa femme. Cynthia Nixon a souvent pris position sur les problématiques LGBT+ et a dernièrement activement protesté dans les rues contre la suprématie blanche et la brutalité policière.

Samuel, son fils ainé d’une vingtaine d’années, s’identifie comme une personne trans. C’est l’une des raisons pour lesquelles l’actrice a participé à la marche de libération queer du mois de juin ainsi qu’aux différentes manifestations du mouvement Black Lives Matter.

Cynthia Nixon s’est présentée en 2018 pour être la candidate démocrate au poste de gouverneur de New York. Avec 35 % des voix, l’actrice n’a pas réussi à décrocher le poste.

Vous pourrez retrouver l’actrice dès le 18 septembre sur Netflix dans la nouvelle série de Ryan Murphy Ratched. Elle interprètera le rôle de Gwendolyn Briggs, une femme lesbienne qui a une relation avec l’infirmière Mildred Ratched.