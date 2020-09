Pologne : les eurodéputé.e.s alertent sur l'État de droit et le sort des personnes LGBT+

Lors d’un débat au Parlement européen, l’eurodéputé espagnol Juan Fernando Lopez Aguilar (Socialistes et démocrates), auteur d’un rapport sur le sujet, a souligné que ces atteintes aux valeurs de l’Union européenne (UE) portaient « préjudice à la crédibilité du projet européen », évoquant un « effondrement constitutionnel » en Pologne.

Malgré les condamnations de Varsovie par la Cour de justice de l’UE, l’indépendance du pouvoir judiciaire est « bâillonnée », a-t-il souligné, dénonçant le rétrécissement des droits et libertés touchant la liberté d’association, de réunion, d’expression, de manifestation et la liberté des médias.

Quant aux « zones sans idéologie LGBT » décrétées en Pologne, elles sont « incompatibles » avec le droit européen, a-t-il jugé. En juillet, l’UE avait refusé des subventions européennes à six villes polonaises anti-LGBTI.

« Nous le disons à ces militants LGBTI malmenés par la police polonaise, à celles et ceux qui se battent mais aussi à celles et ceux qui se cachent, n’ayez pas peur d’être qui vous êtes », a lancé le député européen Pierre Karleskind (Renew Europe), appelant aussi la Commission européenne à ne pas avoir « peur de lancer des procédures d’infraction, d’imposer des amendes, de couper les subventions ».

« Nous ne pouvons pas tolérer les attaques persistantes contre la communauté LGBTI en Pologne », a abondé l’eurodéputée allemande Terry Reintke (Verts), dénonçant une « campagne présidentielle honteuse » basée sur « l’homo et la transphobie ».

We are not an ideology. We are human beings. All we asked is to have exactly the same human rights like everyone else. 🏳️‍🌈🇪🇺🇵🇱

To Duda and the Polish ruling party :

Stop using the LGBTI community for your disgusting political agenda.#Poland pic.twitter.com/vHe96prhaX

