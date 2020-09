Pologne : Raphaël Gérard et Laurence Vanceunebrock interpellent le ministère des Affaires étrangères

Deux député.e.s LREM ouvertement gay et lesbienne, Laurence Vanceunebrock et Raphaël Gérard, viennent d’adresser un courrier au secrétaire d’État chargé des affaires européennes, Clément Beaune. Dans leur courrier daté du 31 août et reproduit sur Twitter, les deux parlementaires réclament que la France « fasse entendre sa voix » suite aux discriminations qui s’aggravent en Pologne contre les personnes LGBT+.

La situation des personnes #LGBT en Pologne est extrêmement préoccupante. Avec @RaphaelGerard17 nous avons contacté @CBeaune #Europe sur cette question.

La #France conformément à ses engagements internationaux en matière de respect des #droitsdelhomme dt faire entendre sa voix ⬇️ pic.twitter.com/T6ZeVuJ2Qm — Lau VANCEUNEBROCK (@LaurenceVanceu) September 1, 2020

Depuis la réélection du très conservateur Andrzej Duda à la tête du pays, les coups portés aux personnes LGBT+ se mutiplient.

Laurence Vanceunebrock et Raphaël Gérard mentionnent « l’arrestation brutale » de 47 manifestants à Varsovie, le 7 août dernier.

Les deux député.e.s s’inquiètent aussi suite aux déclarations de l’épiscopat polonais qui recommande l’ouverture de centres de « thérapie de conversion ».

Laurence Vanceunebrock et Raphaël Gérard expliquent que « la France ne peut pas rester insensible à cette escalade de violences LGBTphobes au cœur de l’Europe. » Les deux député.e.s demandent que « la France fasse entendre sa voix auprès de la Comission européenne de sorte que des mesures à même d’assurer la protection des personnes LGBT+ soient mises en œuvre en Pologne. »

« Il en va de notre idéal européen », concluent Laurence Vanceunebrock et Raphaël Gérard.