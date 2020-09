TikTok admet avoir censuré du contenu LGBT+ dans certains pays

Le 8 septembre dernier, le groupe de réflexion australien Australian Strategic Policy Institute a publié un rapport révélant que l'application TikTok a limité du contenu sur des sujets politiques et sociaux, ce qui a impacté des utilisateur.trice.s du monde entier. En l’occurrence, les hashtags « gay », « lesbienne » et « transgenre » ont été censurés en russe, estonien, bosniaque et arabe. Les termes « je suis gay » ou « je suis lesbienne » l'ont également été en russe, et « transition » en arabe. Les contenus liés au mouvement Black Lives Matter aux États-Unis ou à la situation des Ouïghour.e.s en Chine ont aussi été censurés.

TikTok a utilisé le principe du « shadow ban », qui est une forme de restriction « furtive » de contenu, construite de telle sorte à ce que l'utilisateur.trice n'est pas conscient.e de la censure.