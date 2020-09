« Jésus est pédé » : le CSA absout France Inter

Le CSA n’a pas sanctionné France Inter pour avoir diffusé début janvier une chanson dans l’émission Par Jupiter, dans laquelle Jésus était qualifié de « pédé », ce qui avait provoqué de vives réactions, poussant l’interprète et la radio à présenter des excuses, a-t-on appris jeudi.

Un pastiche

L’humoriste Frédéric Fromet, qui pousse régulièrement la chansonnette dans l’émission de Charline Vanhoenacker, avait interprété sur l’antenne de France Inter le 10 janvier Jésus est pédé, un pastiche de Jésus revient dans lequel il s’amusait, avec des expressions très crues, à imaginer Jésus-Christ en « membre de la LGBT », au nom selon lui de la lutte contre l’homophobie.

La chronique avait suscité de nombreuses réactions indignées sur les réseaux sociaux, notamment parmi les chrétiens et au sein de la droite et de l’extrême droite. Les termes mêmes employés par l’humoriste avaient aussi choqué des membres d’associations LGBT+. Dans la foulée, Frédéric Fromet et la directrice de la radio publique Laurence Bloch avaient présenté leurs excuses et regrets pour cette « chronique ratée ».

De son côté, « s’il a noté que de très nombreuses personnes avaient été heurtées par les propos tenus à l’antenne par l’humoriste », le CSA, qui avait reçu des saisines, « a estimé que (ces propos) n’excédaient pas les limites de la liberté d’expression, dont il est le garant et qui vaut aussi pour les idées polémiques qui heurtent, choquent ou inquiètent », selon sa décision mise en ligne jeudi.

« Le Conseil a relevé, par ailleurs, que la directrice générale de France inter, ainsi que l’humoriste lui-même, avaient publiquement exprimé leurs regrets », poursuit le CSA, qui conclut n’avoir « pas relevé de manquement de la station » à son cahier des charges, et n’a donc pas prononcé de sanction dans cette affaire.

Avec l’AFP