3 questions à Bruno Peguy, DA du festival Jerk Off

La 13e édition du festival Jerk Off a lieu à Paris, du 10 au 20 septembre. Cette année est très particulière en raison de la crise sanitaire et les organisateur.rice.s ont dû s’adapter et faire preuve d’une grande souplesse. Jerk Off est éclaté dans trois lieux, le Point Éphémère, le Carreau du Temple ainsi que le Centre Wallonie-Bruxelles et au programme, des expos (la photographe Marie Rouge, des spectacles de danse, du théâtre, mais aussi des drag-queens et même une randonnée queer. Bruno Peguy, directeur artistique de Jerk Off, a répondu à nos questions.

Komitid : Comment le festival s’est-il adapté à la situation sanitaire ?

Bruno Peguy : Ça a vraiment été une année inédite pour le festival ! D’abord, une équipe renouvelée et paritaire a pris les rênes de cette 13e édition. Entre les idées que nous avions au début et les spectacles qui sont programmés, il y a eu beaucoup de rebondissements… Il y a tous les spectacles qui n’ont pas pu être créés à cause du confinement, et puis ceux qui ont été imaginés pendant. Ensuite, il y a eu le stress, pendant ces longs mois, de savoir comment nous pourrions organiser le festival : allions nous recevoir les subventions que nous attendions ? allions nous pouvoir faire jouer les artistes ? et avec du public ? Nous avons décidé qu’il fallait y aller coûte que coûte, et même si les spectacles seront joués avec un public réduit et masqué, on est content.e.s et fier.e.s de pouvoir présenter cette édition du festival.

Quel est le message principal de cette édition ?

Je pense que ce que nous avons tou.te.s en tête avec cette édition, c’est l’urgence de défendre l’émergence et la fragilité des projets que nous présentons. Nous avons aussi mis en place des passerelles avec les écoles, collèges et lycées, car nous sommes convaincus que l’esprit de liberté et de tolérance que prône le festival doit être transmis à tou.te.s, et à tous les âges.

Quels sont les temps forts de cette édition 2020 ?

Photo, danse, performance, poésie, masterclass, cabaret, lectures et randonnée… pas de temps forts mais une multitude de propositions riches et variées, comme nos communautés.

