Indonésie : la police arrête 56 personnes lors d'une fête gay

Selon le New York Times, la police de Jakarta a arrêté 56 hommes dans un appartement de Kuningan (dans le sud de Jakarta), lors d’une fête gay le 29 août dernier. L’événement avait été annoncé comme un « rassemblement d’hommes pour promouvoir l’indépendance ». La participation était fixée entre 10 dollars et 20 dollars par personne.

Sur les 56 hommes arrêtés, neuf personnes, identifiées comme étant les organisateurs de la soirée, ont été inculpées en vertu de la loi indonésienne anti-pornographie, elles risquent jusqu’à 15 ans de prison.

La police locale a déclaré que les hommes arrêtés étaient déjà responsables de six événements autour de Jakarta. La police a saisi des préservatifs, des lubrifiants ainsi que des sex toys. Usman Hamid, le directeur exécutif indonésien d’Amnesty International, condamne ces arrestations et déclare dans un communiqué de presse :

« Il n’y a aucune justification légale pour criminaliser le comportement dont ces hommes sont accusés. Une telle réunion ne constituait aucunement une menace pour personne. Les autorités sont discriminatoires et violent les droits humains, la vie privée et familiale, la liberté d’expression et la liberté de réunion et d’association. […] Des raids comme ça envoient un message terrifiant aux personnes LGBT+. Nous appelons les autorités à libérer toutes les personnes arrêtées et à abandonner toutes les charges retenues contre elles. Ces raids arbitraires et humiliants doivent être stoppés, nous devons cesser d’abuser de ces lois pour harceler et arrêter les homosexuels. Personne ne devrait être ciblé et arrêté en raison de son orientation sexuelle réelle ou perçue ou de son identité de genre. La police doit assurer la sécurité de tous, sans alimenter davantage de discrimination ».

L’homosexualité est « techniquement » légale en Indonésie, mais il reste certaines zones qui sont encore régies par la loi islamique comme de province d’Aceh. Cependant, les autorités ont lancé, ces dernières années, une répression généralisée contre la communauté LGBT+. Les lois anti-pornographie sont souvent utilisées pour criminaliser les personnes queer.