L'autrice Becky Albertalli fait son coming out bi

Becky Albertalli, l’autrice américaine du roman à succès Moi, Simon, 16 ans, Homo Sapiens (aux éditions Hachette) adapté au cinéma (Love, Simon) vient de faire son coming out bi.

« Je suis bi », a-t-elle écrit le 31 août dernier dans un essai intitulé Je sais que je suis en retard. « Désolé, il m’a fallu si longtemps pour arriver ici. Mais encore une fois, au moins le petit livre rouge dont j’avais besoin était déjà sur mon étagère (dans une trentaine de langues différentes). Je pense que je sais enfin pourquoi je l’ai écrit. »

Hey everyone ! Becky’s assistant here to share an essay that she wrote. Please read it if you can 💙 https://t.co/NXaiTNUxD8 — Love, Becky (@beckyalbertalli) August 31, 2020

Dans un long texte sur Médium, Becky Albertalli explique qu’elle s’est sentie obligée de sortir du placard. Elle avait été beaucoup critiquée pour avoir écrit des livres queer en tant que femme hétéro.

Ayant grandi dans les années 80 et 90, elle explique que « l’idée de fluidité sexuelle n’était même pas sur mon radar. Et je ne pensais pas qu’il y avait un mot pour les filles qui aimaient fondamentalement les gars, mais étaient parfois (au hasard !) fascinées par les filles. Mais les choses sur les filles étaient toujours si vagues, et cela ne correspondait pas vraiment à la façon dont je me voyais. »

Dans les dernières années, elle a supprimé toute référence à une étiquette sexuelle sur son site web et refusait de répondre à certaines questions. Après la publication de son roman Leah and the Offbeat qui met en scène un personnage bi, elle n’a commencé que récemment à admettre que son amour pour écrire des histoires queer aurait pu être quelque chose de plus.

« Il n’y a pas de limite de temps, pas de limite d’âge, pas une seule bonne façon d’être queer. »

Elle affirme qu’elle aurait aimé ne pas sortir du placard sous la pression et réclame une forme de bienveillance, ajoutant : « Mais les étiquettes changent parfois. C’est ce que tout le monde dit toujours, non ? Ce n’est pas grave si vous n’êtes pas absent. Ce n’est pas grave si vous n’êtes pas prêt. Ce n’est pas grave si vous ne comprenez pas encore pleinement votre identité. Il n’y a pas de limite de temps, pas de limite d’âge, pas une seule bonne façon d’être queer. »

Becky Albertalli précise que la motivation principale de son coming out est liée au prochain auteur ou autrice toujours au placard et qui, elle l’espère, recevra un peu plus de patience et de gentillesse qu’elle.

Elle conclut : « Pouvons-nous faire de la place pour ceux d’entre nous qui nous découvrent encore ? Pouvons-nous être un peu plus compatissants ? Pouvons-nous rendre cela un peu moins terrible pour la personne suivante ? »