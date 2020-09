Selon le média LGBT+ Out, le tournage d’une scène d’amour entre les actrices Kate Winslet et Saoirse Ronan a rendu nerveux Francis Lee, le réalisateur du film Ammonite.

L’actrice star du film Titanic Kate Winslet et Saoirse Ronan ont pris les devants et ont rassuré le réalisateur en indiquant qu’elles se sentaient vraiment en sécurité toutes les deux et qu’il n’avait qu’à les laisser faire.

« Saoirse Ronan et moi avons chorégraphié la scène nous-mêmes. »

« Saoirse Ronan et moi avons chorégraphié la scène nous-mêmes. Je lui ai juste dit [Lee] : “ Écoutez, réglons le problème. ” Et nous l’avons fait… Nous allons commencer ici. On va faire ça avec les baisers, les seins, tu vas là-bas, puis tu fais ça, puis tu montes ici. Nous avons marqué les rythmes de la scène pour nous ancrer dans quelque chose qui ne faisait que soutenir le récit », a déclaré Kate Winslet.

Le film faisait partie de la Sélection Officielle du Festival de Cannes 2020. La sortie du film en France est programmée le 31 mars 2021.

Le synopsis :

En 1840, Mary Anning fut une paléontologue renommée mais vit aujourd’hui modestement avec sa mère sur la côte sud et sauvage de l’Angleterre. Mary glane des ammonites sur la plage et les vend à des touristes fortunés. L’un d’eux, en partance pour un voyage d’affaires, lui demande de prendre en pension son épouse convalescente, Charlotte. C’est le début d’une histoire d’amour passionnée qui défiera toutes les barrières sociales et changera leurs vies à jamais.