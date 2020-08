Alexandria Ocasio-Cortez soutient un démocrate victime d'une campagne de diffamation homophobe

Alex Morse, maire démocrate de la ville de Holyoke dans le Massachusetts, vient de recevoir le soutien de la députée progressiste Alexandria Ocasio-Cortez. Il est actuellement en campagne pour siéger au Congrès des États-Unis et s’oppose à l’autre candidat démocrate, Richard Neal. Le jeune homme estime avoir été victime début août d’une campagne de diffamation homophobe.

D’après The Daily Collegian, le 7 août dernier, des étudiants du groupe College Democrats ont accusé Alex Morse d’avoir contacté des jeunes hommes via les applications Tinder et Grindr, dans le but d’avoir des relations sexuelles, alors qu’il était maître de conférences à l’Université du Massachusetts.

L’homme de 31 ans affirme n’avoir eu que des relations sexuelles consensuelles et qu’aucune d’entre elles n’a été avec un de ses étudiants. Ces deux points n’ont pas été contestés par ses accusateurs.

Cependant, The Intercept a révélé le 13 août que les étudiants complotaient depuis octobre 2019 pour nuire à la campagne d’Alex Morse. Dans des conversations obtenues par le média américain, les accusateurs se proclament comme des « fans de [Richard Neal] » et auraient donc orchestré l’affaire pour obtenir des stages dans son cabinet. Des personnalités politiques démocrates du Massachusetts seraient également impliqué.e.s et auraient aidé les étudiants à écrire la lettre détaillant les allégations, selon un autre article de The Intercept.

Alex Morse a réagi à cette affaire. « Beaucoup de gens sont en train de voir les choses comme elles sont, en l’occurrence, le language employé et la réaction sont encrés dans des stéréotypes homophobes désuets, la vie privée, l’activité sexuelle des hommes gays et des membres de la communauté queer sont constamment contrôlées », déclare-t-il à NBC. « Je n’ai jamais, de toute ma vie, eu une relation sexuelle non consensuelle avec qui que ce soit. Je n’ai jamais utilisé ma position de pouvoir en tant que maire ou maître de conférences [à l’Université du Massachusetts] pour un gain romantique ou sexuel, ou pour profiter des étudiants. Je n’ai jamais enfreint la politique [de l’université] ».

À une semaine du vote, Alex Morse a annoncé que la campagne Courage to Change, lancée par Alexandria Ocasio-Cortez, lui apporte son soutien. « Quelle journée ! (…) Courage to Change d’Alexandria Ocasio-Cortez appuie notre candidature », écrit-il dans un tweet.

What a day !

1st – @CarmenYulinCruz endorsed ✅

Then – we released our closing ad ✅

JUST NOW – @AOC's @CouragetoChange endorsed us ✅

Help us end the day strong 💪

Click here to see our closing ad and chip in $3 or whatever you can afford NOW : https://t.co/fyp02Qym9B pic.twitter.com/fWazth6ss4

— Alex Morse (@AlexBMorse) August 25, 2020