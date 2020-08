États-Unis : un présentateur sportif licencié pour avoir dit une insulte homophobe en direct

Mercredi 19 août, le présentateur de Fox Sports Ohio Thom Brennaman a utilisé une insulte homophobe pendant un match de baseball opposant les équipes des Cincinnati Reds et des Kansas City Royals. Le présentateur sportif a déclaré : « l’une des capitales de pédés au monde ». Selon CNN, on ne sait pas à quoi Thom Brennaman faisait référence mais tous les téléspectateur.trice.s ont pu entendre la phrase en direct.

Le présentateur s’est ensuite excusé à l’antenne. « J’ai fait un commentaire plus tôt ce soir qui, je suppose, est passé par les ondes et dont j’ai profondément honte. Si j’ai blessé quelqu’un, je ne peux pas vous dire à quel point je dis du fond du cœur que je suis vraiment désolé. Je me considère comme un homme de foi et ce, avec fierté », explique-t-il.

« Je ne sais pas si je vais remettre ce casque. Je ne sais pas si ça va être pour les Reds. Je ne sais pas si c’est va être pour mes patrons chez Fox. Je veux m’excuser pour les gens qui signent mon salaire, pour les Reds, pour Fox Sports Ohio, pour les gens avec qui je travaille. Pour tous ceux que j’ai offensés ici ce soir, je ne peux pas vous dire à quel point je suis désolé ».

Son commentaire a suscité de vives critiques de la part des fans de baseball, ainsi que des Cincinnati Reds et de Fox Sports Ohio. « L’organisation des Cincinnati Reds est dévastée par l’horrible et homophobe remarque faite ce soir par le diffuseur Thom Brennaman », a déclaré l’équipe dans un communiqué partagé à ESPN.

« Il a été retiré des ondes et a été immédiatement suspendu des émissions des Reds. Nous nous adresserons à notre équipe de diffusion dans les prochains jours. Cet incident ne représente en aucun cas nos joueurs, nos entraîneurs, notre organisation ou nos fans », ajoute-elle.

« Nous partageons nos plus sincères excuses à la communauté LGBT+ de Cincinnati, Kansas City, partout dans le pays et au-delà. Les Reds adoptent une politique de tolérance zéro pour les préjugés ou la discrimination de toute nature, et nous sommes vraiment désolés pour quiconque a été offensé ».

Fox Sports Ohio a suspendu Thom Brennaman et a décrit sa remarque comme « haineuse, offensante et qui ne reflète en aucun cas les valeurs » de la chaîne de télévision.