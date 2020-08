Trois ministres dénoncent un tweet « à vomir » d'un site de paris sportifs

Les ministres déléguées à l’Égalité femmes-hommes, Elisabeth Moreno, aux Sports, Roxana Maracineanu et chargée de la Citoyenneté, Marlène Schiappa ont dénoncé dimanche 16 août la « communication crasse » et « à vomir » du site de paris Winamax, après un tweet saluant la qualification de deux clubs français en Ligue des champions de football.

« On prend l’Europe on l’encule à deux. #MCIOL » : samedi soir, Winamax a ainsi célébré à sa façon l’exploit de l’Olympique lyonnais, qualifié en demi-finale comme le Paris Saint-Germain quelques jours plus tôt.

Les logos des deux clubs sont d’ailleurs utilisés dans un photomontage accompagnant le message, soulignant ainsi la référence au titre « Celsius » du groupe de rap PNL — qui n’avait pas suscité de polémique lors de sa sortie l’an dernier.

Mais Roxana Maracineanu n’a pas apprécié la plaisanterie, réagissant dimanche midi : « Sérieusement @WinamaxSport vous vous croyez où ? Votre tweet est à vomir. @TwitterFrance Ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages ? »

Sérieusement @WinamaxSport vous vous croyez où ? Votre tweet est à vomir. @TwitterFrance Ça ne vous dérange pas de laisser passer ce genre de messages ? — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) August 16, 2020

Trois heures plus tard, Elisabeth Moreno enfonçait le clou : « Je condamne fermement cette communication crasse et blessante. Les propos haineux et homophobes doivent être bannis des réseaux sociaux ! @WinamaxSport et @TwitterFrance , soyez responsables ! »

Je condamne fermement cette communication crasse et blessante. Les propos haineux et homophobes doivent être bannis des réseaux sociaux ! @WinamaxSport et @TwitterFrance, soyez responsables ! https://t.co/jDiaXmxUeG — Élisabeth Moreno (@1ElisaMoreno) August 16, 2020

La précédente Secrétaire d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a également réagi au tweet : « On peut, bien sûr, se contenter de répéter ce qu’on a toujours entendu. On peut aussi réfléchir à la portée de nos propos publics. Par exemple en lisant cet article « On vous explique pourquoi ‘enculé’ est une insulte homophobe » »

En réponse à un.e internaute qui lui reproche de ne pas avoir d’humour, la Ministre déléguée chargée de la Citoyenneté répond : « Ça doit être génial de tenir des propos homophobes racistes ou sexistes et, dès que qui que ce soit proteste, dégainer la carte « t’as pas d’humour. » Des gays se font casser la gueule parce qu’ils se donnent la main dans la rue, sur la base de ces propos. Ça n’est pas drôle. »