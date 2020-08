Il y a un personnage bi dans la série d’animation de Disney « The Owl House »

Dana Terrace, créatrice de la série d’animation The Owl House, a confirmé sur Twitter que l’un des personnages principaux est bi. La diffusion de la première saison composée de 16 épisodes a débuté en janvier et une deuxième saison a été commandée.

When I was first developing Owl House I always wanted to do a prom episode to make up for my own experiences. Back then PROM was an anagram for « Perennial Ritual Offering Maiden ». I’m so INCREDIBLY grateful for the crew working to make this episode so badass. pic.twitter.com/Ak8dNVMAdo

