Écrite et réalisée par le cinéaste pakistanais et britannique Asim Abbasi, Churails est une web série qui donne la réplique à quatre femmes victimes et survivantes de mauvais traitement. C’est comme une nouvelle version des Drôles de dames (Charlie’s Angels) mais avec un ton beaucoup plus féministe et militant où l’on combat le patriarcat.

En se regroupant, les femmes montent leur propre agence de détective sous la couverture d’une boutique de burqa, nommée Halal Designed. Sous cet alibi, les enquêtrices s’efforcent de rechercher les maris trompeurs et de rendre justice.

Selon le média LGBT+ Gay Times, Asim Abbasi s’est fait connaitre suite au succès de son premier film Cake, une comédie dramatique pakistanaise sortie en 2018 qui était centrée sur une famille séparée essayant à tout prix de s’en sortir et de se retrouver.

« Churails est une histoire sur les femmes en marge de la société. Au Pakistan, être une femme équivaut à être une minorité sexuelle ou ethnique en raison de la dynamique de pouvoir du patriarcat. La série est très spécifique à la culture, mais aussi très universelle. » a déclaré Asim Abbasi à The Guardian.

Avec un ensemble de dix épisodes, la série devrait repousser les limites des sujets abordés à la TV pakistanaise… Cerise sur le gâteau, il y a en plus une relation lesbienne dans l’intrigue du scénario.

Bien que cette relation lesbienne ne soit pas au centre de la série, la représentation et l’inclusion de personnages LGBT+ dans une production pakistanaise est assez rare.

L’homosexualité est encore illégale au Pakistan.

Regardez la bande-annonce :