Un ancien catcheur de la WWE affirme avoir assassiné un homme gay

Marty Jannetty, une ancienne star de la WWE, a avoué avoir assassiné un homme gay et jeté son corps dans une rivière.

Dans un post sur Facebook désormais supprimé, Marty Jannetty écrit : « J’avais 13 ans, je travaillais au bowling de Victory Lanes pour acheter de l’herbe à un pédé qui travaillait là-bas… et il m’a touché… il m’a traîné à l’arrière du bâtiment… vous savez déjà ce qu’il allait essayer de faire ».

L’ancien catcheur avoue ensuite avoir commis un meurtre. « C’était la toute première fois que je faisais disparaître un homme… Ils ne l’ont jamais trouvé… Ils auraient dû regarder dans la rivière Chattahoochee », à la frontière de l’Alabama et de la Géorgie, dans l’est des États-Unis.

« Je n’ai jamais dit cela à personne, même à mon frère Geno… parce que Geno l’aurait tué, et je ne voulais pas que mon frère parte, bon sang il n’était rentré que récemment du Viet Nam », ajoute Marty Jannetty.

