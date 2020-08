Une employée de la Maison Blanche se fait renvoyer pour des tweets LGBTphobes

Merritt Corrigan, la chargée de liaison de la Maison Blanche auprès de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) a publié une série de tweets LGBTphobes lundi. « Trop longtemps, je suis restée silencieuse alors que les médias m’ont attaquée pour mes croyances chrétiennes, qui sont partagées par la majorité des Américains. Je veux être claire : le mariage gay n’est pas le mariage / Les hommes ne sont pas des femmes / Les feuilletons LGBT tunisiens financés par les États-Unis ne sont pas America First », peut-on lire dans la première publication.

