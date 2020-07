Pologne : Ursula von der Leyen en soutien aux droits des personnes LGBT+

« Chacun est libre d’être qui il est » et « d’aimer qui il veut » : la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a insisté jeudi 30 juillet sur l’égalité des droits dans l’UE, après le refus de subventions européennes à des villes polonaises anti-LGBT+.

Interrogée lors d’un point de presse sur les critiques provoquées en Pologne par cette décision de l’Union européenne, la porte-parole de l’exécutif européen Dana Spinant a partagé une courte déclaration d’Ursula von der Leyen — qu’elle a ensuite twitté.

« Nos traités assurent que chaque personne en Europe est libre d’être qui elle est, de vivre où elle le souhaite, d’aimer qui elle veut et de viser aussi haut qu’elle veut. Je continuerai de pousser pour une Union de l’égalité », a affirmé Urusla von der Leyen, accompagnant son tweet du hashtag #LGBTI.

Our treaties ensure that every person in Europe is free to be who they are, live where they like, love who they want and aim as high as they want.

I will continue to push for a #UnionOfEquality. #LGBTI

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 30, 2020