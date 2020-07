Comme chaque année, le strip-tease chaud et sexy produit par Broadway Cares et Equity Fights AIDS aurait dû avoir le lieu le 21 juin… mais avec la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, le spectacle a été reporté en juin 2021 au Hammerstein Ballroom de New York.

Le visionnage de l’évènement sera gratuit mais les dons sont fortement encouragés. Cette année, chaque dollar récolté aidera les personnes touchées par le VIH/SIDA, la COVID-19 et d’autres maladies graves. Cela permettra de distribuer des repas sains, des médicaments vitaux, une aide financière d’urgence, des logements, des conseils et bien plus encore.

Ce spectacle a pour but de collecter des fonds qui sont reversés à Equity Fights AIDS, une association américaine dont l’objectif est de recueillir des fonds pour des causes liées au VIH/SIDA à travers les États-Unis. Broadway Bares est la réponse de la communauté théâtrale à l’épidémie de VIH/SIDA.

Montant record en 2019

Cette initiative a vu le jour pour la première fois en 1992 grâce au réalisateur et chorégraphe lauréat d’un Tony Award Jerry Mitchell, alors danseur de Broadway. La première édition du spectacle avait permis à l’époque de récolter 8000 dollars. L’an dernier, le show a atteint un montant record avec plus de deux millions de dollars (près de 1,7 millions d’euros).

Ce weekend, l’événement en ligne célébrera le show Broadway Bares avec de nouvelles performances rendant la distanciation sociale plus sexy que jamais. Il y aura les numéros préférés des précédentes éditions et des nouvelles apparitions d’invités surprises…

Le rendez-vous est pris pour ce samedi 1er août sur le site de Broadway Bares.

En attendant, regardez le genre de performances qui vous attend.