« Les Garçons bleus - 12 Portraits » : Zoom sur Naïs, danseur de hip-hop

Avec « Les Garçons bleus – 12 Portraits », l’artiste Francisco Bianchi s’est donné pour objectif de questionner la masculinité d’aujourd’hui à travers une série de portraits animés (et très déshabillés) réalisés au stylo Bic.

Aujourd’hui c’est au tour de Naïs d’être dessiné et mis à nu. Ce jeune homme dynamique est un danseur professionnel de hip-hop. C’est avec beaucoup d’aisance et de rythme qui nous dévoile son rapport à la nudité et l’intimité :

« On peut très bien connaître les traits de caractère de quelqu’un sans forcément connaître vraiment la sensibilité que cette personne a au fond d’elle. Je pense que l’intimité est aussi liée à la sensibilité qu’on a au fond de nous. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à se à se dévoiler parce qu’ils ont justement du mal à monter le côté sensible qu’ils ont en eux », explique Naïs dans son portrait.

Découvrez la vidéo :

