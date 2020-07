« You Don't Nomi », le doc qui décrypte le culte autour du film « Showgirls »

Conspué par la critique et le public à sa sortie en 1995 aux États-Unis, puis en 1996 en France, Showgirls a, plus que tout autre, connu le parcours du film devenu culte avec le temps et notamment dans le milieu cinéphile et festif LGBT+. You Don’t Nomi, disponible en VOD, est un documentaire précis et passionnant qui revient sur ce parcours hors-du-commun et en décrypte tous les aspects. Revue de détails en quatre points.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous