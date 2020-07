Pakistan : la première policière trans devient officière de soutien aux victimes d’agressions transphobe

Reem Sharif, cette policière trans de 32 ans a décidé de passer de victime à protectrice en résolvant les différends et en protégeant les personnes trans victimes de transphobie au Pendjab, la province la plus peuplée du Pakistan.

D’après le média LGBT+ PinkNews, la policière a intégré son nouveau poste depuis deux mois seulement et elle a déjà porté secours à 16 personnes trans.

« L’autre jour, nous avons reçu un appel d’une femme trans disant que ses frères avaient menacé de la tuer. Je suis allé les convaincre d’accepter que ce qu’ils pensaient être leur frère avait toujours été une sœur. Dans une autre affaire, une locataire a été expulsée de chez elle parce qu’elle était une personne trans et j’ai réussi à faire empêcher cela », a déclaré la policière.

Reem Sharif travaille sur un projet pilote de la police, formée pour protéger les personnes trans. Depuis l’ouverture de cette antenne, le 12 mai 2020, elle a reçu une quarantaine de visiteur.se.s trans.

Marginalisation de la communauté trans

Le Pakistan semble plus tolérant vis-à-vis de la communauté trans. Cela est en partie grâce à l’adoption d’un projet de loi en 2018 qui accorde de larges protections juridiques aux personnes trans. Néanmoins, la violence et la discrimination sont encore très présentes dans la société pakistanaise. La marginalisation de la communauté trans rend hélas plus difficile l’accès à l’emploi, à l’éducation et aux services de santé des personnes trans.

Reem Sharif s’est fixée pour mission de prouver que les personnes trans sont capables, elles aussi, d’avoir un rôle de leader, en inspirant d’autres personnes trans à aider à faire changer les préjugés dont elles ont été victimes.

« À moins que les personnes trans n’aient d’autres modèles à suivre, elles continueront sur les traces de leurs prédécesseurs qui ont survécu en mendiant, en dansant ou en étant des travailleurs du sexe. Mais quand ils voient une policière trans, un présentateur de télévision ou un avocat, elles se rendront compte qu’elles peuvent rêver et aspirer à atteindre les étoiles », a déclaré Reem Sharif.

