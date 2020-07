François Ozon : « “ Été 85 ”, c'est le film que j'aurais aimé voir quand j'étais ado »

Pour la première fois, dans sa déjà longue filmographie (Huit Femmes, Potiche, Le Temps qui reste, …), François Ozon filme, dans Été 85, une histoire d’amour entre deux jeunes hommes.

Alex est encore un ado, fasciné par la mort. David, lui, a quelques années de plus et fait penser au James Dean de La Fureur de vivre, pour sa passion de la vitesse et son goût pour les défis.

La force du film de François Ozon repose, comme il le dit lui-même, sur les épaules des deux jeunes interprètes : Benjamin Voisin (David) et Félix Lefevbre.

Dans l’interview qu’il nous a accordée, le réalisateur explique comment les acteurs ont été choisis. Il confie aussi que dans sa jeunesse, les films traitant de l’homosexualité en faisait souvent « un problème » et qu’en tant que gay, il aurait aimé voir un film comme Été 85.



« Été 85 »

Réalisé par François Ozon

Avec Benjamin Voisin, Félix Lefebvre, Philippine Velge, Valeria Bruni-Tedeschi, Melvil Poupaud, Isabelle Nanty, …

Drame romantique – 1h40 – En salles depuis le 14 juillet