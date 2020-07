La justice ordonne le blocage d'un site raciste et homophobe

Le tribunal judiciaire de Paris a ordonné vendredi aux fournisseurs d’accès internet de bloquer « sans délai » un site au contenu raciste, antisémite et homophobe, et qui de plus nie l’existence du génocide juif et des chambres à gaz.

Dans le jugement parcouru par l’AFP, le tribunal souligne que le nom du site est lui-même « explicite » : « Blanche Europe, un site raciste dont la devise est : “ Nous devons préserver l’existence de notre peuple et l’avenir des enfants blancs ” ». Ce site « constitue un trouble manifestement illicite », selon cette décision.

Le tribunal cite de nombreux extraits, des publications « d’une grande violence », qui appellent « au meurtre des juifs (…), exhortent à la haine contre des personnes à raison de leur religion, leur origine, leur “ race ” alléguée ou leur orientation sexuelle, expriment du mépris ou sont outrageants envers les personnes juives, d’origine maghrébine, de couleur ou homosexuelles et nient l’existence d’un crime contre l’humanité ».

Le tribunal « enjoint » aux fournisseurs d’accès internet, parmi lesquels Orange, SFR, Free, Bouygues Télécom ainsi que Outremer Télécom, « de mettre en oeuvre les mesures de blocage sans délai et au plus tard dans les quinze jours » suivant son jugement.

Ces mesures de blocage seront « maintenues tant que le trouble manifestement illicite perdurera, c’est-à-dire tant que le nom de domaine permettra d’accéder à des contenus illicites », selon le jugement.