Spiderman pourrait-il être un super-héros bi ?

Les super-héros LGBT+ sont très rares. Peu importe le support. Le comics qui les a vus naître se débat pour en proposer, face à des éditeurs très frileux, privilégiant un public d’homme hétéro cis. L’approche est la même pour le cinéma et la télévision. L’industrie du divertissement a encore une vision très étriquée et vieux jeu de la consommation d’œuvres de fictions. Plus de dix ans après le lancement de l’univers étendu Marvel au cinéma, les spectateur.rice.s n’ont pas encore croisé le moindre superhéros LGBT+.

Marvel promet la présence du premier couple de superhéros gay dans The Eternals pour novembre 2020. On veut y croire. Mais dans un univers où la diversité ethnique et les superhéroïnes féminines se sont fait attendre, on s’inquiète de voir les héros queers rester enfermés à double tour dans le placard des productions craintives. Pourtant, l’envie et le besoin du public LGBT+ de se reconnaître dans des super-héros qui leur ressemblent est indéniable.