Kiev : des activistes utilisent un drone pour brandir le rainbow flag sur une statue

Des militant.e.s ukrainien.ne.s LGBT+ se sont servi.e.s d’un drone pour hisser un drapeau arc-en-ciel sur la Statue de la Mère-Patrie à Kiev. Le monument, qui s’élève à plus de 100 mètres, est un symbole de l’ère soviétique du pays.

Le drone a été positionné devant l’épée, donnant l’impression que la statue agite en fait un rainbow flag au-dessus de Kiev.

Kyiv Pride a partagé la vidéo sur Facebook avec le hashtag #momwillunderstandandsupport (maman comprendra et soutiendra), ajoutant « Mère pour l’égalité pour tous ! »

Un happening pro-LGBT+ à Kiev

« Des vols de drones ont été effectués en vertu de la législation actuelle et selon les règles du Service d’État », selon Dronarium Ukraine, la société qui a fourni les appareils.

« Nous sommes contre les violences envers la communauté LGBT+, ce que nous considérons comme le Moyen Âge. Mais nous sommes également contre les marches des fiertés traditionnelles lorsque la moitié de la ville est bloquée. (…) Nous sommes catégoriquement contre la violence lors des prides et les incidents se produisent presque toujours. Par conséquent, vous montrez à l’aide du drapeau dans le ciel — nous pensons que c’est une excellente idée », écrit Dronarium Ukraine sur Facebook.

Le happening a coïncidé avec une marche des fiertés virtuelle organisée par Kyiv Pride. Les participant.e.s étaient invité.e.s à remplir une carte virtuelle de messages positifs.

L’association a encouragé les personnes LGBT+ à faire de leur mieux pour célébrer la pride en sécurité chez elles et eux et loin des foules à Kiev, expliquant : « Nous resterons à la maison et participerons uniquement aux activités en ligne ».

Les personnes LGBT+ ont peu de droits en Ukraine.

Le pays a adopté certaines lois fondamentales sur la reconnaissance du genre et des protections contre la discrimination pour s’aligner sur le droit de l’UE. Cependant, il n’existe pas de reconnaissance légale pour les relations homosexuelles, et les couples de même sexe sont interdits de se marier ou d’adopter des enfants.

