Ukraine : une série TV redonne de l'espoir aux jeunes LGBT+

« C'était très dur », raconte à l'AFP Katia, qui préfère taire son nom de famille. « Ma mère m'a dit que je n'existais plus pour elle », poursuit cette jeune fille qui a fait son coming out à 13 ans. Elle a maintenant 15 ans.

À l'époque, dans son école à Kryvy Rig, ville industrielle dans le centre de l'Ukraine, ses camarades de classe ont cessé de lui parler. Face à la pression, « à un moment donné, j'ai fini par me lever devant toute la classe et dire “ Je suis hétéro, ça va ” », explique-t-elle.

Sa bouée de sauvetage est venue bien plus tard et de manière inattendue : une mini-sérié télévisée ukrainienne, baptisée Hirondelles précoces et consacrée aux problèmes de l'adolescence.