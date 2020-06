Le jeu « Animal Crossing » lance sa pride virtuelle

Ce sont nos gaymers qui vont être contents ! Le célèbre jeu Animal Crossing de Nintendo soutient la communauté LGBT+ en organisant sa propre pride virtuelle.

D’après le média LGBT+ Pride, le jeu Animal Crossing, qui a fait un tabac sur la Switch pendant le confinement, se montre une fois de plus très friendly envers ses joueurs et joueuses. La Global Pride Crossing est lancée depuis le 18 juin et sera en ligne jusqu’à la fin du mois de juin.

Découvrez donc Pride Island, une île haute en couleurs spécialement créée pour l’occasion. Sur place, vous trouverez un club queer, un décor aux couleurs de l’arc-en-ciel, des défilés, une collection de vêtements très queer et plein d’autres surprises. Les joueur.euse.s auront aussi la possibilité d’organiser leur propre évènement avec leurs propre communauté virtuelle.

La création de la Global Pride Crossing est à l’initiative de l’agence We Are Global Singapore et en partenariat avec des associations LGBT comme l’InterPride et l’EPOA (European Pride Organisers Association). Elle s’inscrit dans le cadre de la Global Pride 2020, réunion virtuelle d’associations LGBT+ mondiales pour célébrer le mois des fiertés malgré la pandémie. C’est aussi l’occasion de récolter de fonds pour venir en aide aux différentes organisations en charge de l’organisation de toutes les Marches des Fiertés fortement impactées par la Covid-19.

Animal Crossing soutient aussi le mouvement « Black Lives Matter » en partageant du contenu ayant pour but de sensibiliser ses utilisateurs à la tolérance et aux actions antiracistes.