La saison 1 de cette première production originale Netflix estampillée Ryan Murphy autour de l’élection du conseil des élèves d’un lycée californien cossu nous avait un peu laissés sur notre faim, la faute à un mélange d’univers pas toujours très heureux. Pour ces sept nouveaux épisodes, The Politician change de décor et semble enfin avoir opté pour un ton et une ligne directrice : le burlesque plutôt que le politique. Pas sûr que ce soit le meilleur choix.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous