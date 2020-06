D’après le média LGBT+ Queerty, le gouvernement des Pays-Bas envisage une interdiction des thérapies de conversion.

La thérapie de conversion est une pratique ayant pour but de tenter de changer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne. Cette pratique ne fonctionne pas et fait généralement beaucoup de dégâts aux victimes.

Les Pays-Bas ont pour habitude d’avoir l’une des législations les plus progressistes au monde. Le pays a légalisé l’homosexualité en 1811 et en 2001, il est devenu le premier pays à légaliser le mariage pour tou.te.s.

D’après la Fondation Thomson Reuters, le ministère de la Santé néerlandais a identifié près de 15 organisations proposant des thérapies de conversion.

« Ces pratiques ont des conséquences néfastes pour les victimes et pour cette raison, il est mauvais qu’elles soient appliquées »

« Il existe 15 organisations ou individus qui peuvent également organiser des activités périphériques (par exemple des camps de vacances, des séminaires et des ateliers) dans lesquelles une orientation non hétérosexuelle est considérée comme problématique et des tentatives sont faites pour y remédier. […] Ces pratiques ont des conséquences néfastes pour les victimes et pour cette raison, il est mauvais qu’elles soient appliquées », a déclaré un porte-parole du ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé a élaboré une enquête sur les thérapies de conversion LGBT+ et a constaté que presque tous ceux et toutes celles qui ont subi cette expérience ont déclaré qu’ils avaient ensuite souffert de gros problèmes psychologiques, tels la dépression et le sentiment de suicide.

Les organisations LGBT+ locales ont répondu en disant que le gouvernement devait agir rapidement pour mettre en place une interdiction de ces pratiques.

Les législateurs ont déclaré qu’une seconde étude serait menée afin de décider d’un plan d’action précis.

