Kristen Stewart va jouer Lady Diana dans le biopic réalisé par Pablo Larraín

Selon le site Deadline, l’actrice américaine Kristen Stewart va jouer la princesse Diana Spencer dans le film intitulé Spencer de Pablo Larraín. Le réalisateur est un habitué des biopics, il a déjà réalisé Jackie (avec Natalie Portman) et Neruda, tous deux sortis en 2016.

Spencer suivra le style de biopic de Pablo Larraín et se concentrera sur un point dans le temps, plutôt qu’une rétrospective de la vie de la personne. L’intrigue du film se déroulera pendant trois jours, lors des vacances de Noël à la maison Windsor, lorsque Diana envisagera de divorcer du prince Charles.

Le tournage ne commencera que début 2021.

Kristen Stewart, « une des grandes actrices d’aujourd’hui »

« Kristen peut être beaucoup de choses, et elle peut être très mystérieuse et très fragile et très forte aussi, c’est ce dont nous avons besoin »

« Kristen est l’une des grandes actrices d’aujourd’hui », a déclaré Pablo Larraín à Deadline. « Pour faire les choses bien, vous avez besoin de quelque chose de très important dans le cinéma, qui est un mystère. Kristen peut être beaucoup de choses, et elle peut être très mystérieuse et très fragile et très forte aussi, c’est ce dont nous avons besoin ».

« La combinaison de ces éléments m’a fait penser à elle. La façon dont elle a réagi au script et comment elle aborde le personnage, c’est très beau à voir. Je pense qu’elle va faire quelque chose d’étonnant et d’intrigant en même temps. C’est une force de la nature », explique-t-il.

En 2015, Kristen Stewart a remporté le César de la meilleure actrice pour son rôle dans Sils Maria d’Olivier Assayas. Elle a également reçu des critiques élogieuses pour son jeu dans Personal Shopper, du même réalisateur.

Spencer sera le troisième biopic dans lequel Kristen Stewart jouera. Elle a campé le rôle de l’autrice queer Savannah Knoop dans JT Leroy (2018). Dans Seberg, elle a incarné l’actrice et activiste pour les droits civiques Jean Seberg, dont la carrière avait décollé avec son rôle dans le classique de la Nouvelle Vague À Bout de souffle de Jean-Luc Godard.