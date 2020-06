Donald Trump prétend à tort que les chercheurs américains ont « trouvé un vaccin contre le sida »

Lundi 16 mai, Donald Trump a donné une conférence de presse au sujet de la réforme de la police. Il a évoqué le sujet de la lutte contre la pandémie de coronavirus, qu’il a comparé à celle contre le VIH.

Le président américain a déclaré aux journalistes que les scientifiques américains travaillent sur un vaccin contre le Covid-19. Il a poursuivi, affirmant qu’ils avaient trouvé d’autres remèdes dans le passé, y compris un vaccin contre le sida.

President Trump : "They've come up with the AIDS vaccine." pic.twitter.com/JF6zCdmPYC — The Hill (@thehill) June 16, 2020

« Ils ont mis au point le vaccin contre le sida »

« Avant la fin de l’année, je prédis que nous aurons un vaccin et un traitement très efficaces [pour le Covid-19] », déclare Donald Trump. « Nous faisons d’énormes progrès. Je travaille avec ces incroyables scientifiques, médecins, de très, très près. J’ai un grand respect pour leur esprit. Et ils ont trouvé des choses. Et ils ont mis au point de nombreux autres traitements et thérapies au fil des ans. (…) Ils ont mis au point le vaccin contre le sida. »

Peut-être réalisant son erreur, Donald Trump bafouille et change de terme pour parler de « traitement du sida » et d’un médicament quotidien. « Ils ont mis au point, ou le sida, et le, comme vous le savez, il y a différentes choses, et maintenant diverses entreprises sont impliquées, mais le traitement contre le sida… le sida était une condamnation à mort, et maintenant les gens vivent une vie avec une pilule. C’est une chose incroyable ».

Les propos erronés de Donald Trump ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, en particulier de la part de médecins.

Les scientifiques s’insurgent contre les propos de Donald Trump

Le docteur Eugene Gu écrit sur Twitter « Il n’y a pas de vaccin contre le sida. Nous avons des médicaments comme Truvada et Descovy qui sont efficaces à environ 92 % pour prévenir l’infection par le VIH lorsqu’ils sont utilisés correctement comme la prophylaxie pré-exposition (PrEP). Mais les remarques de Trump sur un vaccin contre le VIH sont à la fois dangereuses et fausses. »

For these HIV PrEP drugs to work correctly, you must take them regularly as directed by your doctor. That’s why Trump’s remarks about an AIDS vaccine is so dangerous. As a physician, I’m worried that some patients may get the wrong impression that HIV PrEP is a one-time vaccine. — Eugene Gu, MD (@eugenegu) June 16, 2020

« Pour que ces médicaments contre le VIH PrEP fonctionnent correctement, vous devez les prendre régulièrement selon les directives de votre médecin. C’est pourquoi les remarques de Trump sur un vaccin contre le sida sont si dangereuses. En tant que médecin, je crains que certains patients aient la mauvaise impression que la PrEP contre le VIH est un vaccin à une seule dose », ajoute-il.

Sur Twitter, Act Up New York a également réagi aux propos du président américain. « Non Trump. Comme toujours, vous vous trompez. Il n’y a pas de vaccin contre le sida bien qu’il y ait des progrès dans le traitement ce qui fait que les PVVIH peuvent avoir atteint une charge virale indétectable et ne pas transmettre (« U = U »). Notre bataille se poursuit avec l’industrie pharmaceutique détenant des monopoles sur ces médicaments vitaux. »

No Trump. As always you are WRONG. There is no vaccine for AIDS though we have advancements in treatment where PLHIV can have achieve an undetectable viral load and not transmit (“U=U”). Our battle continues with pharma holding monopolies on these lifesaving drugs. — ACT UP NY (@actupny) June 16, 2020

