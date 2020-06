Derek Sloan, candidat à la tête du Parti conservateur canadien, s'oppose à l'interdiction des thérapies de conversion

Selon Gay Times, Derek Sloan, qui pourrait bien devenir prochainement le chef du Parti conservateur canadien (CCP) s’oppose au projet de loi C-8 visant à bannir les thérapies de conversion au Canada. Selon lui, ce projet « mettra effectivement en vigueur la maltraitance des enfants. »

Pour Justin Trudeau, le Premier ministre canadien, cette interdiction figure en tête des priorités de son second mandat.

Derek Sloan n’en est pas à sa première déclaration LGBTphobe. Il avait ainsi déclaré qu’il était « scientifiquement peu clair » si une personne est née LGBT+ et avait refusé de dire que l’orientation sexuelle n’est pas un choix.

Ces récents commentaires sur les thérapies de conversion ont été prononcés durant un webinaire en visioconférence qu’il avait organisé avec des supporters.

Interrogé ensuite par la chaîne CTV News sur son point de vue sur l’interdiction de la « thérapie de conversion » et sur les droits des trans, Sloan a déclaré : « Les Libéraux (le parti de Justin Trudeau, ndlr) ont dit “ non, vous ne pouvez pas obtenir de conseils et si un parent emmène son enfant pour obtenir des conseils pour cela, il peut aller en prison pour cinq ans. C’est fou, c’est ridicule. Mais d’un autre côté, vous êtes autorisé à mettre votre enfant sous ces régimes médicaux invasifs, vous avez le droit de savoir, donnez-leur ces bloqueurs de la puberté, vous êtes autorisé à couper littéralement leur santé, vous savez, les seins et d’autres organes sexuels. C’est la maltraitance des enfants. Et j’accuse Justin Trudeau et son gouvernement en ce moment de violence envers les enfants, c’est ce qu’ils mettent dans la loi. »

Le projet de loi C-8 n’interdit pas aux parents d’envisager une thérapie pour les enfants trans, mais interdit plutôt aux adultes de forcer les mineurs à suivre des traitements visant à modifier leur orientation sexuelle ou leur identité de genre.

Ses commentaires ont suscité des critiques de tous les horizons politiques canadiens. Peter MacKay, un autre candidat à la tête du parti conservateur, a tweeté : « Forcer un enfant à une “ thérapie de conversion ” est un abus envers les enfants et il doit absolument être interdit. »

