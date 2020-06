La youtubeuse star Trevi Moran vient de faire son coming out trans

Selon le média LGBT+ Towleroad, la star de YouTube Trevi Moran vient de faire son coming out trans dans une vidéo qu’elle a posté sur sa chaine YouTube. Elle était devenue célèbre après avoir participé à l’émission musicale américaine The X Factor en 2012 à l’âge de 13 ans. Après avoir sorti plusieurs singles et clips vidéo, elle avait lancé sa chaîne YouTube. En 2015, Trevi Moran avait annoncé son homosexualité. Aujourd’hui, elle annonce qu’elle est une femme trans : « Salut. Je m’appelle Trevi Moran. Je suis une femme trans… C’est un bon début. Je ne peux pas croire que je viens de le dire à voix haute. »

Puis après une pause, elle confie : « Oui, j’ai fait face à ce sentiment toute ma vie et je sais que je suis une femme au fond de moi ».

« J’ai touché un point sensible dans mon parcours en 2017 et je pensais que j’étais trans parce que je pensais que les gens me poussaient à être trans. Non, j’avais juste beaucoup de démons à l’époque. Beaucoup de troubles de l’alimentation, des problèmes de confiance en soi. Ce n’était pas le moment pour moi de l’annoncer à l’époque. Mais maintenant je suis là. Et je suis trans. »

C’est avec beaucoup de sincérité et d’émotion que Trevi Moran parle de son histoire et raconte le début de son parcours de transition.

« Je prends un traitement hormonal depuis deux mois. Mon cerveau est partout. Je suis tellement hormonal… je veux dire que mon cul grossit comme un ouf. Et mes seins poussent, et ça fait mal. Je traverse beaucoup de choses en ce moment, tout cela parce que je veux juste être moi-même et m’exprimer moi-même. »

Regardez la vidéo du coming out trans de Trevi Moran :