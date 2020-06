« I May Destroy You », une série coup-de-poing sur le viol

Créée, produite, écrite et interprétée par Michaela Coel, I May Destroy You, nouvelle série HBO diffusée dès le 8 juin sur OCS, est un choc. Douze épisodes vifs et crus pour évoquer sans faux-semblants, le viol et la remise en question qui s’en suit, la notion de consentement et la façon dont elle influe dans notre relation à l’autre. D’une âpreté éblouissante. Komitid vous dit pourquoi cette série est à voir.

La suite de cet article est réservée aux abonné•e•s. Pour continuer la lecture : Abonnez-vous à partir de 1€

et accédez à tous les articles OU Vous êtes déjà abonné•e•s ? Identifiez-vous