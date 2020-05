« Les Garçons bleus - 12 Portraits » : Zoom sur Kahin, la quarantaine et papa d’une petite fille

Avec Les Garçons bleus – 12 Portraits », l’artiste Francisco Bianchi s’est donné pour objectif de questionner la masculinité d’aujourd’hui à travers une série de portraits animés et déshabillés, réalisés au stylo BIC.

Après Jeremie, Davy et Florent, c’est au tour de Kahin d’être dessiné et mis à nu. Ce quarantenaire, papa d’une petite fille, est adepte de boxe. Tout naturellement, il a enfilé ses gants pour dévoiler son rapport au corps et à l’intimité :

« Je dévoile une intimité mais au fur et à mesure tu te rends compte que la véritable intimité, elle est à l’intérieur. Et l’intimité véritable, elle est vraiment au-delà de la vie, des valeurs, de l’humanité. C’est les émotions, les sensations, partager les pensées, l’expérience et tout ce qui est à l’intérieur du corps humain », explique Kahin dans son portrait.

Découvrez la vidéo :

Pour voir les autres portraits, c’est sur le compte Instagram : Les garçons bleus.