« ART PRIDE INTL. a pour but de célébrer la Pride avec une grande palette d’artistes LGBT+ »

Tout a commencé pendant le confinement, avec un petit groupe de personnes issues de la communauté LGBT+, entre la Suisse, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis. Le projet a démarré à distance, en échangeant des idées à travers les frontières, à une période où tout semblait bloqué. Ce collectif peut se définir en six mots : courage, communauté, créativité, caractère, commonality et cuntiness (en VF approximative : « sentiment d’appartenance » et « outrecuidance »). C’est grâce à ces six dénominateurs communs que cette team a réussi à mettre sur pied ART PRIDE INTL.

Komitid a interrogé les co-créatrices du projet.

Komitid : En quoi consiste l’opération ART PRIDE INTL. ?

Alex Shulz Steckman et SchlampaKir Von Fichdich, co-créatrices du projet ART PRIDE INTL. : ART PRIDE INTL. est une plateforme et un événement numérique qui va diffuser plusieurs formes de création et d’expression artistique, et accueillera des performances d’artistes issu·e·s de la communauté LGBT+ du monde entier, pour célébrer le Mois des Fiertés. Du 1er au 30 juin, les œuvres de trois artistes différent·e·s seront mises en ligne quotidiennement sur la plateforme (sur le site artprideintl.com ou le compte Instagram @artprideintl). Des vidéos, des tableaux, des gifs, des créations musicales, des textes, des photographies, des performances drag ou artistiques : toutes les formes d’expression créative seront mises à l’honneur au cours de cet événement international destiné à créer des liens entre les différentes facettes de l’art LGBT+. Les œuvres seront diffusées pendant seulement 24 heures, avant d’être archivées. Notre objectif est de créer un dialogue visuel et interdisciplinaire entre les œuvres présentées sur la plateforme. Un véritable événement virtuel, performatif et rythmé, qui mettra en lumière ces artistes souvent invisibilisé·e·s.

Quels artistes vont participer au projet ?

Nous avons voulu étendre le spectre des artistes invité.e.s au monde entier et à toutes les disciplines artistiques, pour refléter la variété des personnalités qui composent notre communauté, créer une palette inclusive et représentative. Plusieurs dizaines d’artistes très motivé.e.s ont répondu à notre appel à projets. Nous collaborons ainsi avec des artistes drag new-yorkais.e.s, des peintres colombien.ne.s, des musicien.ne.s français.es, un réseau de photographes parisien.ne.s, des collectifs allemands, etc. Sans frontière physique ni intellectuelle.

Qu’allez-vous faire des dons collectés pendant l’opération ?

Dans notre communauté, le mot « solidarité » revêt une importance capitale. Nous avons mis en place un compte Paypal sécurisé pour collecter des fonds et soutenir la communauté trans — qui a joué un rôle capital à l’origine de la Pride. Une partie des dons réunis pendant ART PRIDE INTL. sera reversée à Trans Lifeline, une association communautaire qui fournit un soutien émotionnel et financier à des personnes trans en situation de crise en Amérique du Nord. Le reste des fonds sera intégralement reversé à d’autres associations en Europe et en Amérique du Sud, avec lesquelles nous sommes en train de nouer contact.

Pour répondre à l’appel à projets, ouvert jusqu’au 28 mai, c’est ici.